ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

ЦСКА и Млада Болеслав играят при резултат 0:0 в контролна среща в Белек.

ЦСКА стартира със загуба от поляци

Това е втора проверка в Турция за "армейците", които отстъпиха с 0:2 на Корона (Киелце) преди три дни. До края на лагера в югоизточната ни съседка отборът на Христо Янев ще се изправи още срещу ЛНЗ Черкаси (21 януари) и Нови Пазар (23 януари).

Голяма агитка на ЦСКА пристигна в Белек

Още във втората минута ЦСКА беше близо до това да открие резултата. Йоанис Питас отклони топката след корнер, но тя срещна лявата греда.

Малко по-късно сантиметри разделиха и Джеймс Ето'о от гола, след като стражът на чехите допусна грешка при подаването към свой съотборник, но изстрелът на камерунеца не намери целта.

В 12-ата минута Питас се озова на добра позиция в наказтелното поле, но ударът му беше блокиран от играч в синьо. В средата на първото полувреме Соле също опита късмета си, но и той не беше точен.

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето'о, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой;

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 3. Андрей Йорданов, 19. Иван Турицов, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 30. Петко Панайотов, 8. Дейвид Сегер, 73. Илиан Илиев, 22. Кевин Додай, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита.

Млада Болеслав: 59. Иржи Флодер, 3. Мартин Кралик, 7. Роман Мачек, 15. Николас Пенер, 21. Мартин Шуберт, 22. Михал Шевчик, 28. Даниел Лангхамер, 32. Филип Матоушек, 49. Йосеф Коларжик, 70. Ян Бурян.