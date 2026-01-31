ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

ЦСКА и Дунав (Русе) играят при 1:0 в контрола на базата на "червените" в "Панчарево". Бруно Жордао откри резултата в 14-ата минута.

За тази последна преди старта на пролетния полусезон проверка Христо Янев заложи в 11-те на две от шестте нови попълнения - Макс Ебонг и Лео Перейра.

Атаката води Питас, а по крилата му помагат Перейра и Брахими. В халфовата линия до Ебонг играят капитанът Жордао и Ето'о. В отбрана Иванов е предпочетен за партньор на Делова вместо Лапеня.

ЦСКА можеше да открие резултата още в 5-ата минута. Делова подаде към Перейра, а новото попълнение стреля незабавно с левия крак от дваейсетина метра, но шутът му се спря в лявата греда.

Четири минути след това Перейра проби отляво в наказателното поле на гостите и центрира остро по земя към Брахими, но той не успя да отклони топката в мрежата на русенци от границата на малкия пеналт.

Дунав отговори малко по-късно с удар в аут на Баккали.

ЦСКА откри резултата в 14-ата минута след ефектен гол на Жордао. Капитанът на "червените" се възползва от лошо изчистване след балонно центриране отдясно на Етоо и с бомбен удар от 19 метра простреля Китанов.

Дунав можеше да изравни 120 секунди по-късно след грешка в "червената" защита, но Бойчев стреля в аут очи в очи с Лапоухов.

В 32-ата минута Пастор проби отдясно и центрира към Питас, който засече със странична ножица, но ударът му излезе над вратата. Пет минути преди края на редовното време за първата част домакините нацелиха левия страничен стълб за втори път. Жордао центрира от корнер, където Питас от метър с глава стреля в гредата.

На почивката Янев извърши една промяна. Лапеня замени Иванов.

ЦСКА - ДУНАВ 1:0



1:0 Бруно Жордао 14

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 10. Ебонг, 11. Брахими, 99. Ето’о, 38. Перейра, 28. Питас (25. Евтимов, 3. Йорданов, 4. Лапеня, 9. Годой, 19. Турицов, 30. Панайотов, 73. Илиев, 91. Тунчев, 94. Соле, 7. Скаршем, 8. Сегер)

ДУНАВ (РУСЕ): 33. Китанов, 81. Дилчовски, 84. Руфе, 26. Хаджиев, 22. Предев, 78. Су, 10. Бойчев, 14. Апостолов, 8. Баккали, 9. Бачев, 11. Минчев

Снимки: Startphoto