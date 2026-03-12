Популярни
  Levski
  2. Левски
  Левски вдигна сериозно бюджета за заплати

Левски вдигна сериозно бюджета за заплати

  • 12 март 2026 | 01:22
  • 930
  • 2

Левски вдигна рязко бюджета за заплати в опит да се пребори за титлата. Сините" вече дават годишни възнаграждения от над 200 000 евро, твърди „Тема Спорт“.

Сериозното покачване на това перо в разходите на клуба се случва в рамките на настоящия сезон. През зимата от „Герена“ дадоха 1 милион за трима от новите. Защитникът Стипе Вуликич и крилото Армстронг Око-Флекс бяха закупени от Сампдория и Ботев (Пловдив) за по 300 хиляди от европейската валута, а нападателят Хуан Переа за 400 000 от Локомотив (Пловдив).

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ирландецът ще прибира годишна заплата от 240 000 евро, като тази сума ще взима и подписалият нов договор Кристиан Димитров. Колумбиецът пък ще получава с 20 хиляди по-малко от двамата.

Хърватите Вуликич и последният нов Марко Дуганджич също ще прибират възнаграждения около тавана за заплати на „Герена“. Последният подписа контракт до края на сезона с опция за удължаването му.

