Салидо отново блести за Берое, нападател с дебютен гол при успех на заралии

Берое се наложи над третодивизионния Марица (Милево) с 3:1 в контролна среща, играна на стадион "Трейс Арена" в Стара Загора. Това бе първа проверка от зимната подготовка и за двата тима.

Гостите излязоха напред в резултата още в седмата минута, когато играчите на Иван Кочев успяха да реализират след бърза контраатака. Алберто Салидо изравни за заралии в 15-та минута, а само две по-късно той асистира за дебютното попадение на нападателя Емир Кухиня, който бе представен официално през седмицата. Кайо Лопес оформи крайното 3:1 в 75-та минута

Берое представи втори нов футболист за деня

За старозагорци участие в мача взеха и четирите нови попълнения, които са обявени официално от клуба до този момент - Сантяго Брунели, Давид Валверде, Франсиско Варела и Емир Кухиня, които се включиха през първото полувреме.

Пред Берое предстои лагер в Сливен, където тимът ще изиграе следващите си три контролни срещи. Първата от тях предстои на 21 януари срещу Янтра (Габрово). На 24 януари съперник на Берое ще бъде Севлиево, а на 28 януари ще се играе двубоят срещу Нефтохимик.

След завръщането си в Стара Загора играчите на старши треньора Хосу Урибе ще се изправят срещу Спартак (Плевен) в последна проверка преди подновяване на шампионата в efbet Лига.