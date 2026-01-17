Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Салидо отново блести за Берое, нападател с дебютен гол при успех на заралии

Салидо отново блести за Берое, нападател с дебютен гол при успех на заралии

  • 17 яну 2026 | 16:30
  • 692
  • 0
Салидо отново блести за Берое, нападател с дебютен гол при успех на заралии

Берое се наложи над третодивизионния Марица (Милево) с 3:1 в контролна среща, играна на стадион "Трейс Арена" в Стара Загора. Това бе първа проверка от зимната подготовка и за двата тима.

Гостите излязоха напред в резултата още в седмата минута, когато играчите на Иван Кочев успяха да реализират след бърза контраатака. Алберто Салидо изравни за заралии в 15-та минута, а само две по-късно той асистира за дебютното попадение на нападателя Емир Кухиня, който бе представен официално през седмицата. Кайо Лопес оформи крайното 3:1 в 75-та минута 

Берое представи втори нов футболист за деня
Берое представи втори нов футболист за деня

За старозагорци участие в мача взеха и четирите нови попълнения, които са обявени официално от клуба до този момент - Сантяго Брунели, Давид Валверде, Франсиско Варела и Емир Кухиня, които се включиха през първото полувреме.

Пред Берое предстои лагер в Сливен, където тимът ще изиграе следващите си три контролни срещи. Първата от тях предстои на 21 януари срещу Янтра (Габрово). На 24 януари съперник на Берое ще бъде Севлиево, а на 28 януари ще се играе двубоят срещу Нефтохимик.

След завръщането си в Стара Загора играчите на старши треньора Хосу Урибе ще се изправят срещу Спартак (Плевен) в последна проверка преди подновяване на шампионата в efbet Лига.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 949
  • 9
Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

  • 17 яну 2026 | 13:32
  • 1308
  • 1
Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1224
  • 0
Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1679
  • 1
Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

  • 17 яну 2026 | 13:22
  • 1158
  • 0
Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

  • 17 яну 2026 | 13:13
  • 736
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 47149
  • 89
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 41682
  • 77
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 34588
  • 116
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 20188
  • 51
Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

  • 17 яну 2026 | 16:14
  • 3515
  • 4
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 6368
  • 5