Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Септември (София) започна с победа в контролните си срещи на турска земя. Тимът на Славко Матич се наложи над Висла (Краков) с 1:0, като единственото попадение в мача бе реализирано през първата част и стана дело на новото попълнение Стефан Стоянович, който наказа грешка в отбраната на поляците.

Матич заложи на стартов състав - Янко Георгиев, Робин Шутен, Мартин Христов, Валантайн Озорнвафор, Симеон Василев, Виктор Очаи, Красиан Колев, Стоян Стоичков, Николас Фонтейн, Бертранд Фурие и Стефан Стоянович.

Септември привлече двама офанзивни футболисти

В 60-ата минута на терена се появи нова единайсеторка - Владимир Иванов, Георги Върбанов, Себастиян Уейд, Кубрат Йонашчъ, Божидар Томовски, Йоан Бауренски, Венислав Михайлов, Галин Иванов, Преслав Георгиев, Никола Генчев и Фаиз Матуар, които въпреки младостта си показаха също много добра игра и пропуснаха няколко добри възможности да покачат резултата.

В края на срещата в игра влязоха Виктор Добрев, Димитър Челебиев и Борислав Стоичков.