Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пловдив) и Етър играят при резултат 0:0 в контролна среща на "Лаута", която се излъчва на живо в Sportal.bg.

Проверката е първа и за двата отбора. След два дни "черно-белите" заминават на лагер в Турция, където ще изиграят още три приятелски мача - срещу Напредак (22 януари), Балкани (27 януари) и Колос (31 януари).

Подготовката на "болярите" пък ще протече изцяло в домашни условия. Другите съперници на тима, воден от Иван Иванов, са Ботев (Враца), Дунав (Русе), Черно море и Спартак (Плевен).

В шестата минута Севи Идриз шутира опасно от границата на наказателното поле, но топката профуча покрай десния страничен стълб. Малко по-късно Ивайло Иванов стреля коварно от фал, но стражът на "виолетовите" успя да избие в корнер.

Локомотив (Пловдив) 0:0 Етър



Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 40. Петър Зовко, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 3. Денис Кирашки, 22. Ивайло Иванов, 44. Валери Божинов, 99. Жулиан Лами, 5. Тодор Гергишанов, 7. Севи Идриз, 11. Мариян Вангелов;

Етър: 1. Ангел Мартинов, 8. Виктор Василев, 9. Тома Ушагелов, 13. Анастас Пемперски, 14. Радослав Найденов, 15. Никола Борисов, 17. Атанас Атанасов, 19. Кристиян Величков, 21. Ивайло Марков, 25. Християн Цветков, 77. Мартин Николов.