Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Редовният сезон в родния волейболен елит навлиза в своята най-гореща и решителна фаза. Предстои изключително интригуващият 21-ви кръг, който е предпоследен в календара преди старта на плейофите. Тъй като всяка точка и гейм са от критично значение за крайното класиране, всички срещи ще се изиграят по едно и също време, гарантирайки максимален адреналин.

Безспорно гвоздеят в програмата е сблъсъкът между ЦСКА и Левски София. Двата гранда се изправят един срещу друг в зала „Васил Симов“. Това историческо съперничество винаги носи особен заряд, но сега залогът е още по-голям - освен битка за чест и престиж, мачът е генерална репетиция и директен спор за по-добри позиции броени дни преди елиминациите.

Спас Байрев изведе ЦСКА напред с 3:2.

ЦСКА - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)

ЦСКА: Висенте Монфорд Мина, Спас Байрев, Мохамед Реза Беик, Николай Пенчев, Теодор Тодоров - Мартин Божилов-либеро

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ЛЕВСКИ: Старши треньор: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Николай Николаев - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.