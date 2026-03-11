Популярни
Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 11 март 2026 | 18:55
  • 546
  • 1
Редовният сезон в родния волейболен елит навлиза в своята най-гореща и решителна фаза. Предстои изключително интригуващият 21-ви кръг, който е предпоследен в календара преди старта на плейофите. Тъй като всяка точка и гейм са от критично значение за крайното класиране, всички срещи ще се изиграят по едно и също време, гарантирайки максимален адреналин.

Безспорно гвоздеят в програмата е сблъсъкът между ЦСКА и Левски София. Двата гранда се изправят един срещу друг в зала „Васил Симов“. Това историческо съперничество винаги носи особен заряд, но сега залогът е още по-голям - освен битка за чест и престиж, мачът е генерална репетиция и директен спор за по-добри позиции броени дни преди елиминациите.

Спас Байрев изведе ЦСКА напред с 3:2.

ЦСКА - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)
ЦСКА: Висенте Монфорд Мина, Спас Байрев, Мохамед Реза Беик, Николай Пенчев, Теодор Тодоров - Мартин Божилов-либеро
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
ЛЕВСКИ: Старши треньор: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Николай Николаев - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

  • 11 март 2026 | 14:59

  • 11 март 2026 | 14:59
  • 1027
  • 0
Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

  • 11 март 2026 | 14:30
  • 1494
  • 0
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

  • 11 март 2026 | 13:49

  • 11 март 2026 | 13:49
  • 674
  • 1
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 11830
  • 2
Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

  • 10 март 2026 | 13:09
  • 5329
  • 9
Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

  • 10 март 2026 | 11:47

  • 10 март 2026 | 11:47
  • 780
  • 1
