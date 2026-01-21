Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3213
  • 5
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

Станаха ясни стартовите 11-ки на ЦСКА и Черкаси, които излизат в контролен мач на турска земя.

В тази проверка наставникът на "червените" Христо Янев залага на класическа схема 4-2-3-1. На върха на атаката е Питас, а по фланговете ще действат новите попълнения Перейра и Пиедраита. Зад тях застава Илиев.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 10. Ебонг, 38. Перейра, 73. Илиев, 77. Пиедраита, 28. Питас

ЧЕРКАСИ: 1. Левдий, 11. Пасич, 25. Горин, 34. Муравский, 17. Кузик, 16. Рябов, 10. Яшари, 6. Танковский, 7. Мукутушун, 27. Бенет, 90. Асинор

