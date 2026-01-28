Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Черно море загуби първата си контрола за деня

  • 28 яну 2026 | 14:54
  • 509
  • 3
Черно море записа загуба в четвъртата си контрола от зимната подготовка. "Моряците" отстъпиха на Локомотив (Горна Оряховица) с 0:1 на стадион "Младост" във Варна. В спаринга Илиан Илиев използва цели 11 футболисти, излезли от школата на клуба.

Срещата започна в добро темпо, като първата опасност бе пред вратата на Черно море. В седмата минута Якуро Джак бе оставен сам в наказателното поле и стреля, но Манасиев спаси.

В 13-ата минута гостите поведоха в резултата. Джак бе изведен с пас зад центъра очи в очи със стража, излъга го и на празна врата реализира.

До края на първата част "моряците" натиснаха съперника в собствената му половина, но така и не успяха да застрашат вратата на съперника.

В 57-ата минута Якуро Джак стреля опасно от пряк свободен удар, но топката мина на сантиметри от страничната греда на вратата, пазена от Пламен Илиев.

В 82-рата минута Кристиян Михайлов с глава стреля опасно, но вратарят успя да спаси.

