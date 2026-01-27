Популярни
Добруджа с първи успех в Турция

  27 яну 2026 | 17:10
Добруджа се наложи с 2:1 над Ружомберок в контролна среща по време на подготвителния лагер в Анталия. Добричлии бяха по-активният и по-инициативният отбор през по-голямата част от двубоя, като създадоха повечето опасни положения пред вратата на съперника и контролираха темпото на играта.

Участие в срещата взеха всички футболисти, които са част от лагера в Анталия, като треньорският щаб отново направи ротации с цел да даде игрово време на целия състав.

Точни за Добруджа бяха Валду Те в 16-ата и Бубакар в 82-рата минута, които донесоха заслужен успех за "жълто-зелените".

