Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

Лудогорец играе при 0:1 срещу четвъртия в полското първенство - Ракув. Мачът в Белек се явява последна контрола преди старта на пролетните битки за шампионите.

Преди три дни "орлите" надвиха унгарския Пакш с 3:2.

Поляците откриха резултата в петата минута, когато Йоханес Брунес бе препънат в наказателното поле от Хенрик Бонман и съдията отсъди дузпа. Потърпевшият застана зад топката и реализира за 1:0.

0:1 Брунев (5-д)



Стартови състави:

Лудогорец: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле;

Ракув: 48. Зих, 2. Мосор, 5. Булат, 6. Репка, 7. Тудор, 8. Пиенко, 18. Брунес, 19. Амеяу, 20. Карлос, 25. Раковитан, 80. Диаби-Фадига

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия