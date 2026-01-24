Славия 1:0 Тиквеш

Отборът на Славия и северномакедонският ФК Тиквеш играят при резултат 1:0 в контролна среща от зимния лагер на тима в Турция. Марко Милетич (5) беше точен за българите.

Българският тим поведе рано-ранов в мача. В 5-ата минута Марко Милетич беше точен след пас на Борис Тодоров. В 17-ата минута Тиквеш можеше да изравни. Георги Петков спаси удар отблизо, а при добавката Фераресо изчисти топката от голлинията.

СЛАВИЯ - ТИКВЕШ 1:0

1:0 Марко Милетич (5)

Стартов състав на Славия: Петков, Фераресо, Савич, Григалава, Лазаров, Тодоров, Досо, Гогев, Казълджиев, Райчев, Милетич: