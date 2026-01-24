Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия 1:0 Тиквеш

Славия 1:0 Тиквеш

  • 24 яну 2026 | 14:48
  • 757
  • 4
Славия 1:0 Тиквеш

Отборът на Славия и северномакедонският ФК Тиквеш играят при резултат 1:0 в контролна среща от зимния лагер на тима в Турция. Марко Милетич (5) беше точен за българите.

Българският тим поведе рано-ранов в мача. В 5-ата минута Марко Милетич беше точен след пас на Борис Тодоров. В 17-ата минута Тиквеш можеше да изравни. Георги Петков спаси удар отблизо, а при добавката Фераресо изчисти топката от голлинията.

СЛАВИЯ - ТИКВЕШ 1:0
1:0 Марко Милетич (5)

Стартов състав на Славия: Петков, Фераресо, Савич, Григалава, Лазаров, Тодоров, Досо, Гогев, Казълджиев, Райчев, Милетич:

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

  • 24 яну 2026 | 15:14
  • 1804
  • 0
Коуто: Ще се борим за титлата

Коуто: Ще се борим за титлата

  • 24 яну 2026 | 13:25
  • 706
  • 1
Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 4588
  • 21
Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

  • 24 яну 2026 | 12:49
  • 903
  • 1
Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

  • 24 яну 2026 | 12:08
  • 1468
  • 0
Отложиха контролата на Ботев (Враца)

Отложиха контролата на Ботев (Враца)

  • 24 яну 2026 | 11:33
  • 754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 4588
  • 21
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 40544
  • 35
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 26991
  • 55
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 10844
  • 2
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 18920
  • 16
Всички резултати от ден 7 на Australian Open

Всички резултати от ден 7 на Australian Open

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 11283
  • 1