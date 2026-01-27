Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Буря прекрати втората контрола на Локомотив (Пд) в Турция

Буря прекрати втората контрола на Локомотив (Пд) в Турция

  • 27 яну 2026 | 16:43
  • 478
  • 0
Втората контролна среща на Локомотив (Пловдив) от подготвителния лагер в Турция бе прекратена заради лоши метеорологично условия. Двубоят срещу Азия Талас от Киргизстан бе спрян в 50-ата минута при резултат 1:0 в полза на "черно-белите" заради буря, разразила се над Белек. 

"Смърфовете" започнаха по-активно срещата и още в самото начало имаха шанс да открият резултата чрез Жулиен Лами, но топката бе избита пред голлинията. Малко след това опасен изстрел на Александър Александров от границата на наказателното поле премина покрай вратата.

Все пак в 20-ата минута Локомотив оползотвори игровото си преимущество. Енцо Еспиноса центрира към Аксел Велев, който засече точно с глава за 1:0. 

До края на първата част и двата отбора имаха по един добър шанс за попадение, но и в двата случая вратарите се намесиха качествено. Така се стигна до 50-ата минута, когато мачът бе спрян заради силна буря и градушка, а впоследствие бе взето решение двубоят да бъде прекратен.

