Добруджа надви Черно море в дебюта на Ясен Петров

Добруджа победи Черно море с 1:0 в контролна среща, играна днес в Албена. В 16-ата минута Добруджа откри резултата. След центриране от свободен удар топката бе избита и попадна в играч на “моряците”, който се забави с отиграването и му бе отнета. Последва изстрел към вратата, който бе избит от Кристиан Томов, но кълбото се озова в Джонатан Куеро и той реализира.

Малко след това добра атака на варненци завърши с шут на Давид Телеш, който насочи топката към долния десен ъгъл, но преди да влезе Чандъров я докосна, но бе в засада и голът не бе зачетен.

В 27-ата минута Николай Златев получи пас зад гърба на защитата и останал очи в очи със стража на добричлии се опита да го прехвърли, но стреля в аут. Към края на първото полувреме, след центриране от фал отдясно, топката бе избита от бранител на Добруджа към дъгата на наказателното поле, където Васил Панайотов от воле нацели напречната греда.

В 55-ата минута Асен Дончев центрира в пеналтерията, където Сидни стреля с глава, но в ръцете на вратаря.

Последваха силни минути за "моряците", които създадоха много добри атаки, но не успяха да ги завършат. Най-чистото положение бе в 85-ата минута, когато удар на Калкан от наказателното поле мина покрай гредата.

Снимки: Startphoto