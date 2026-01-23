Черно море смачка Етър в първата контрола между двата тима

Черно море записа победа с 6:0 срещу Етър в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. Три от головете бяха дело на талантите от школата на „моряците“ Кристиян Михайлов (2) и Георги Пасков. Останалите попадения реализираха Васил Панайотов и Асен Дончев (2) Това бе трета проверка на варненци.

Черно море ще играе два пъти с Етър

В 13-ата минута „моряците“ поведоха в резултата. Кристиян Михайлов бе изведен само срещу вратаря на Етър и реализира за 1:0. Преди това гостите имаха добро положение пред Пламен Илиев, но Атанас Атанасов стреля над вратата.

В 32-ата минута Калкан подхвана атака през центъра, пусна към Ники Златев, който стреля по диагонала, но вратарят изби в корнер. След изпълнението на ъглов удар Васил Панайотов с воле вкара страхотен гол за 2:0.

5 минути по-късно минута Пламен Илиев спаси опасен удар на Стоянов от около точката на дузпата. В 41-вата отново вратарят на Черно море се отчете с добро спасяване, след удар на Кристиян Величков.

За второто полувреме Илиан Илиев направи 10 промени. В игра се появиха Кристиан Томов, Влатко Дробаров, Росен Стефанов, Дани Мартин, Цветомир Панов, Николай Костадинов, Асен Дончев, Фелипе Кардозо, Георги Пасков, Асен Чандъров. Единствено Кристиян Михайлов от първата част остана на терена.

В 51-вата минута Асен Дончев пусна страхотен пас към Кристиян Михайлов, който сам срещу вратаря вкара за 3:0. В 66-ата минута Томов спаси удар на Стоянчов, останал сам срещу него.

В 73-ата минута Пасков получи пас отдясно и технично насочи топката в долния ляв ъгъл на вратата за 4:0. В 76-ата минута Росен Стефанов стреля под ъгъл, топката бе избита от вратаря и попадна в Асен Дончев, който реализира за 5:0. Само 3 минути по-късно отново Асен Дончев вкара, за да оформи крайното 6:0.