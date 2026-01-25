Популярни
  3. 11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2667
  • 1

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Тренчин. Това е последната проверка за "сините" на лагера в Турция.  

ЛЕВСКИ - ТРЕНЧИН 0:0  

Стартови състави:  

Левски:   92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 88. Марин Петков, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс

Тренчин: 1. Катич, 90. Павек, 33. Кризан, 29. Бесиле, 14. Холубек, 12. Брандис, 9. Халовски, 89. Баздарич, 27. Кам, 99. Досбург, 42. Соарес

