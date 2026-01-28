Черно море спечели морския сблъсък с Черноморец

Черно море записа победа във втората си контрола за деня. След като отстъпиха с 0:1 срещу Локомотив (Горна Оряховица), във втория си спаринг "моряците" се наложиха над Черноморец (Бургас) с 1:0. Единствения гол в мача реализира юношата Димитър Заимов в 61-вата минута.

В двете проверки Илиан Илиев използва цял отбор юноши от дублиращия тим на варненци. Последната контрола на Черно море от зимната подготовка е в събота, 31 януари, от 13:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

Черно море загуби първата си контрола за деня

В 34-ата минута Черно море пропусна страхотна възможност да открие резултата. Васил Панайотов проби по левия фланг и пусна прострелен пас в наказателното поле, където Николай Златев отблизо не успя да нацели топката и да я прати във вратата на Черноморец.

В 38-мата Жулиен Иванов от състава на "акулите" можеше да реализира, но се размина на голлинията след центриране от корнер на задна греда.

Минута по-късно Асен Чандъров проби отляво, нахлу в наказателното поле на гостите и от малък ъгъл стреля, но покрай гредата.

В 54-ата минута Крис Добрев опита удар извън наказателното поле, но Кристиан Томов успя да спаси. Веднага след това Джанер Садетинов стреля опасно, но отново вратарят на Черно море се намеси.

В 61-вата минута след добра атака Димитър Заимов получи пас в наказателното поле, обърна се и стреля технично за 1:0.

Черно море няма да се разделя с младежки национал

В 88-мата минута Николай Златев опита удар от движение, но покрай вратата. 60 секунди по-късно гостите получиха добра възможност да изравнят - Уенисон Карея засече опасно центриране от фал, но стреля над вратата.