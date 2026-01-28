Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия изпусна победата срещу еврокошмар на Лудогорец

Славия изпусна победата срещу еврокошмар на Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 16:53
  • 642
  • 0
Славия изпусна победата срещу еврокошмар на Лудогорец

Славия завърши наравно 1:1 с намиращия се на четвърто място в молдовското първенство Милсами в последния си контролен мач по време на подготовката в Турция.

В 41-вата минута Кристиян Балов направи самостоятелен пробив, преминавайки през почти цялата защита на Милсами, след което беше спънат в наказателното поле. Янис Гермуш превърна в гол отсъдената дузпа и осигури преднина в полза на "белите".

След почивката в игра влязоха всички налични играчи, а молдовският отбор изравни след диагонален шут в 83-ата минута.

Славистите завършват лагера си в Анталия с една победа, три равенства и една загуба в контролите. На 29 януари тимът се завръща в София, където ще се подготвя до началото на първенството. Последната проверка на водения от треньора Ратко Достанич състав по време на зимната пауза ще бъде на 31 януари (събота) от 14:00 часа с Марек. Срещата ще се проведе на стадион "Александър Шаламанов".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12034
  • 11
Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 9515
  • 7
Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 4084
  • 0
Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

  • 28 яну 2026 | 12:41
  • 1639
  • 0
Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 1735
  • 1
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

  • 28 яну 2026 | 12:14
  • 1292
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31641
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5710
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12034
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19502
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12993
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7521
  • 11