Славия изпусна победата срещу еврокошмар на Лудогорец

Славия завърши наравно 1:1 с намиращия се на четвърто място в молдовското първенство Милсами в последния си контролен мач по време на подготовката в Турция.

В 41-вата минута Кристиян Балов направи самостоятелен пробив, преминавайки през почти цялата защита на Милсами, след което беше спънат в наказателното поле. Янис Гермуш превърна в гол отсъдената дузпа и осигури преднина в полза на "белите".

След почивката в игра влязоха всички налични играчи, а молдовският отбор изравни след диагонален шут в 83-ата минута.

Славистите завършват лагера си в Анталия с една победа, три равенства и една загуба в контролите. На 29 януари тимът се завръща в София, където ще се подготвя до началото на първенството. Последната проверка на водения от треньора Ратко Достанич състав по време на зимната пауза ще бъде на 31 януари (събота) от 14:00 часа с Марек. Срещата ще се проведе на стадион "Александър Шаламанов".