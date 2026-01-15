Арда тръгна с класика над аматьори

Арда постигна класическа победа с 3:0 срещу третодивизионния Левски (Карлово). Това бе първа проверка за кърджалийци, които заминават на лагер в Турция след три дни. Там момчетата на Александър Тунчев ще изиграят още четири контроли.

Иво Казаков откри резултата в средата на първото полувреме, след като засече с глава центриране отляво. След почивката Бирсент Карагарен (60') и Ивелин Попов (68') също записаха имената си сред голмайсторите, като Карагарен имаше възможност да отбележи и второ попадение, но четвърт час преди края на мача пропусна дузпа.

За Арда предстои двубой с украинския Кудривка на 20 януари (вторник). Другите съперници на "небесносините" са Вечиста Краков (23 януари), УФА (26 януари) и Нефтчи Фаргона (29 януари).