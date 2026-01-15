Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда тръгна с класика над аматьори

Арда тръгна с класика над аматьори

  • 15 яну 2026 | 13:33
  • 405
  • 0
Арда тръгна с класика над аматьори

Арда постигна класическа победа с 3:0 срещу третодивизионния Левски (Карлово). Това бе първа проверка за кърджалийци, които заминават на лагер в Турция след три дни. Там момчетата на Александър Тунчев ще изиграят още четири контроли.

Иво Казаков откри резултата в средата на първото полувреме, след като засече с глава центриране отляво. След почивката Бирсент Карагарен (60') и Ивелин Попов (68') също записаха имената си сред голмайсторите, като Карагарен имаше възможност да отбележи и второ попадение, но четвърт час преди края на мача пропусна дузпа.

За Арда предстои двубой с украинския Кудривка на 20 януари (вторник). Другите съперници на "небесносините" са Вечиста Краков (23 януари), УФА (26 януари) и Нефтчи Фаргона (29 януари).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

11-те на Ботев (Пд) и Марица - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пд) и Марица - очаквайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1087
  • 3
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 13:35
  • 26469
  • 6
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 11133
  • 9
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 10009
  • 14
Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

  • 15 яну 2026 | 11:01
  • 1167
  • 1
Още един отбор спира участие в Югозападната Трета лига

Още един отбор спира участие в Югозападната Трета лига

  • 15 яну 2026 | 10:40
  • 2676
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 921
  • 0
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 16256
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 10009
  • 14
Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 0:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1087
  • 3
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 10725
  • 28
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 5541
  • 3