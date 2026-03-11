Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Бодьо/Глимт 0:0 Спортинг, пропуск за домакините

Бодьо/Глимт 0:0 Спортинг, пропуск за домакините

  • 11 март 2026 | 22:00
  • 852
  • 2
Бодьо/Глимт 0:0 Спортинг, пропуск за домакините

Сензацията в тазгодишното издание на Шампионската лига Бодьо/Глимт играе при 0:0 срещу Спортинг (Лисабон) в първи мач от осминафиналите на турнира. Срещата в Норвегия започна в 22:00, като и двата тима ще опитат да си осигурят аванс преди реванша на "Жозе Алваладе".

Бодьо/Глимт е в серия от пет поредни победи във всички състезания от началото на 2026 година. Сопртинг също е в добра форма, макар че в последния кръг от Лига Португал изпусна трите точки при гостуването на Брага (2:2) и продължава да изостава от лидера Порто.

Бодьо/Глимт беше пред отпадане в Шампионска лига, но стори немислимото, като победи последователно Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. В плейофния кръг норвежкият тим поднесе още по-голяма изненада, елиминрайки Интер.

Спортинг се представи много силно в основната фаза на турнира и се пребори за място в топ 8, като по този начин си гарантира участие директно на осминафиналите. Решаващи за португалския гранд бяха победите над Пари Сен Жермен и Атлетик Билбао.

Наставникът на Бодьо/Глимт Киетил Кнудсен няма сериозни кадрови проблеми. Неговият тим отново ще действа в система 4-3-3, като в предни позиции започват Йенс Хауге, Каспер Хьог и Оле Бломберг, а в средата на терена ще действат Сондре Фет, Патрик Берг и Хаакон Евиен. На вратата е Никита Хайкин, който впечатли с блестящите си изяви срещу Интер.

На пейката за домакините са Улрик Салтнес, Хайтам Алеесами и Сондре Аукленд, който преди няколко дни вкара двата гола за победата с 2:1 на Молде за Купата на Норвегия.

В състава на Спортинг също няма изненади. На вратата е Руи Силва, като двойка централни защитници ще си партнират Усман Диоманде и Гонсало Инасио, а в средата на терена ще играят Мортен Юлманд и Жоао Симоеш. На върха на атаката стартира Луис Суарес, който ще бъде подпомаган от Жени Катамо, Тринкао и Луиш Гилерме.

Дзено Дебаст, Даниел Браганса и Нуно Сантош са сред резервите, а заради контузии старши треньорът Нуно Боржеш не може да разчита на Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис и Жовани Кенда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

  • 11 март 2026 | 16:52
  • 2927
  • 6
Матета се завръща

Матета се завръща

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 1243
  • 0
Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 1223
  • 0
Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

  • 11 март 2026 | 16:45
  • 1757
  • 1
Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

  • 11 март 2026 | 16:41
  • 2013
  • 0
Родри тормозел съседите си с дрон

Родри тормозел съседите си с дрон

  • 11 март 2026 | 16:37
  • 928
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

  • 11 март 2026 | 20:35
  • 4266
  • 13
Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

  • 11 март 2026 | 21:06
  • 2728
  • 3
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 12383
  • 108
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 11774
  • 24
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 10340
  • 7
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 13411
  • 116