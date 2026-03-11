Бодьо/Глимт 0:0 Спортинг, пропуск за домакините

Сензацията в тазгодишното издание на Шампионската лига Бодьо/Глимт играе при 0:0 срещу Спортинг (Лисабон) в първи мач от осминафиналите на турнира. Срещата в Норвегия започна в 22:00, като и двата тима ще опитат да си осигурят аванс преди реванша на "Жозе Алваладе".

Бодьо/Глимт е в серия от пет поредни победи във всички състезания от началото на 2026 година. Сопртинг също е в добра форма, макар че в последния кръг от Лига Португал изпусна трите точки при гостуването на Брага (2:2) и продължава да изостава от лидера Порто.

Бодьо/Глимт беше пред отпадане в Шампионска лига, но стори немислимото, като победи последователно Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. В плейофния кръг норвежкият тим поднесе още по-голяма изненада, елиминрайки Интер.

Спортинг се представи много силно в основната фаза на турнира и се пребори за място в топ 8, като по този начин си гарантира участие директно на осминафиналите. Решаващи за португалския гранд бяха победите над Пари Сен Жермен и Атлетик Билбао.

Наставникът на Бодьо/Глимт Киетил Кнудсен няма сериозни кадрови проблеми. Неговият тим отново ще действа в система 4-3-3, като в предни позиции започват Йенс Хауге, Каспер Хьог и Оле Бломберг, а в средата на терена ще действат Сондре Фет, Патрик Берг и Хаакон Евиен. На вратата е Никита Хайкин, който впечатли с блестящите си изяви срещу Интер.

На пейката за домакините са Улрик Салтнес, Хайтам Алеесами и Сондре Аукленд, който преди няколко дни вкара двата гола за победата с 2:1 на Молде за Купата на Норвегия.

В състава на Спортинг също няма изненади. На вратата е Руи Силва, като двойка централни защитници ще си партнират Усман Диоманде и Гонсало Инасио, а в средата на терена ще играят Мортен Юлманд и Жоао Симоеш. На върха на атаката стартира Луис Суарес, който ще бъде подпомаган от Жени Катамо, Тринкао и Луиш Гилерме.

Дзено Дебаст, Даниел Браганса и Нуно Сантош са сред резервите, а заради контузии старши треньорът Нуно Боржеш не може да разчита на Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис и Жовани Кенда.

