  ЦСКА 1948 с убедителен успех в последната си контрола

ЦСКА 1948 с убедителен успех в последната си контрола

  • 1 фев 2026 | 12:10
ЦСКА 1948 постави убедителен крайн на зимната си подготовка, след като надигра корейския Гангуон с категоричното 3:0 в последната си контролна среща. „Червените“ показаха стабилност, добра физическа готовност и ясна идея в играта, като доминираха през по-голямата част от двубоя и не оставиха съмнения в превъзходството си.

След равностойно първо полувреме ЦСКА 1948 вдигна оборотите след почивката и логично стигна до головете. Резултатът беше открит в 49-ата минута от Бернардо Коуто. Натискът на българския тим продължи и в 69-ата минута Атанас Илиев удвои аванса, а крайното 3:0 оформи Адама Траоре в 86-ата минута, с което подпечата напълно заслужения успех.

