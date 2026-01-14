Марек надви Септември (Сф) след обрат

Марек записа победа с 3:1 срещу елитния Септември (София) в първата си контрола през зимната подготовка. Двата тима играха на изкуствения терен в Драгалевци.

Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков заложи на експериментални формации в хода на мача. В игра се появиха новите попълнения Александър Дюлгеров, Китан Василев и завърналият се Веселин Любомиров.

Септемврийци откриха резултата в 17-ата минута със страхотен гол на Фонтейн от дистанция, а Христо Каймакански (37') изравни от дузпа. През втората част Марек осъществи пълен обрат - Никола Тодоров направи 2:1 с удар с глава отблизо в 50-ата минута, а крайното 3:1 оформи каращият проби Димитър Горанов.