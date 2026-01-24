Добруджа 0:1 Буньодкор

Популярни
  24 яну 2026 | 13:31
Добруджа и Буньодкор играят при резултат 0:1 в контролна среща в Анталия. Проверката е втора в югоизточната ни съседка за добричлии, след тази срещу Дрита (1:4) преди три дни.

В 25-ата минута Матеус Леони центрира отляво, а Антон Иванов отправи силен шут от границата на наказателното поле, който премина над целта. Две по-късно Аарон Апиа стреля мощно, но и много неточно.

Малко преди тези ситуации узбекистанският отбор имаше възможност за гол при разбъркване пред вратата на Пепеляшев, но топката не намери мрежата.

В 32-ата минута Пламен Пепеляшев спаси далечен удар.

В края на първото полувреме узбеките поведоха, след като Матиджа Крилокапич вкара с глава след центриране от фал.

0:1 Крилокапич (42)

Добруджа: 69. Пепеляшев, 77. Леони, 22. Куеро, 15. Костов, 6. Оливейра, 20. Рамадан, 35. Ловрик, 22. Трики, 7. Иванов, 10. Апиа, 9. Аугусто Те.

