На почивката: Леверкузен 0:0 Арсенал, без голове през първата част

Байер (Леверкузен) играе при резултат 0:0 с Арсенал в ранния първи осминафинален мач днес от Шампионската лига. “Аспирините” трябваше да преодолеят плейофа с Олимпиакос, за да стигнат до тази фаза. В последно време те се представят много по-добре в това състезание, където са непобедени в три мача (2 победи, 1 равенство) и не са допуснали гол в нито един от тях. През уикенда обаче тимът не успя да спечели и завърши атрактивно 3:3 в гостуването с Фрайбург.

Тимът на Микел Артета пък е в страхотна форма, като през този сезон има само победи в Шампионската лига и логично завърши на 1-вото място в основната фаза, като сега излиза със самочувствието на фаворит. “Артилеристите” се предстaвят блестящо и в Премиър лийг, където също са лидер в класирането. Сега амбициите им са да постигнат резултат, който да им даде спокойствие още след първия мач и да направи лесен реванша. Арсенал има четири победи в последните си пет срещи и няма загуба в 11 поредни мача във всички турнири, като през уикенда с доста ротации победи третодивизионния Мансфийлд в ФА Къп с 2:1.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора Арсенал има предимство. Последната им среща беше в контролен мач на 7 август 2024 г., когато лондончани се наложиха с категоричното 4:1. Преди това двата тима са се срещали два пъти в Шампионска лига през 2002 г., като първо Арсенал спечели отново с 4:1 като домакин, а след това двубоят в Леверкузен завърши наравно 1:1. Леверкузен пък ще разчита на добрата си традиция срещу английски отбори в елиминации, като е продължавал напред в четири от петте случая.

Треньорът на Леверкузен Каспер Юлманд има доста проблеми. „Аспирините“ ще бъдат без доста футболисти като Марк Флекен, Лукас Васкес, Артур, Лоик Баде, Нейтън Тела и Патрик Шик. Датчанинът отново залага на схема с трима защитници, като атаката ще бъде водена от младия камерунец Кристиан Кофане, а зад него ще действат Ибрахим Маза и Мартен Терие.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Saliba returns

🕰️ Eze keeping things ticking

©️ Saka with the armband



Let's seize the moment, Gunners ✊ — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2026

Микел Артета също има немалко проблеми, като Мартин Йодегор, Микел Мерино и Леандро Тросар са с контузии. Логично титулярите на “артилеристите” се завръщат, след като много от тях получиха почивка на мача през уикенда за ФА Къп. Виктор Гьокереш повежда атаката на тима, а зад него ще действат Габриел Мартинели, Еберечи Езе и Букайо Сака, като само бразилецът е запазил мястото си сред първите 11 от целия отбор. Деклан Райс и Мартин Субименди ще са в средата на терена. В защита се завръща Уилям Салиба, а на вратата отново е Давид Рая.

Първият точен удар в мача дойде в 7-ата минута и бе за домакините, като Кристиан Кофане стреля от дистанция, но Давид Рая не се затрудни много. Тринадесет минути по-късно обаче дойде най-чистото положение в мача, като след добра комбинация на Арсенал Виктор Гьокереш подаде на Габриел Мартинели, който веднага стреля от наказателното поле, но за негов шанс нацели напречната греда на Янис Бласвих. Малко след това и Пиеро Инкапие се озова в добра позиция, но стреля в ръцете на стража на домакините. До края на полувремето Арсенал имаше игрово превъзходство, но така и не успя да създаде нещо съществено.