ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

  • 14 яну 2026 | 17:00
ЦСКА и Корона (Киелце) играят при резултат 0:0 в контролна среща в Турция. Мачът се явява първа проверка и за двата отбора в югоизточната ни съседка.

Три от новите попълнения на "армейците" - Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започват от първата минута, а на пейката остават Макс Ебонг, Лео Перейра и Димитър Евтимов. Джеймс Ето'о пък ще пропусна двубоя, тъй като изостава с подготовката.

Бруно Жордао изведе своите съотборници с капитанската лента.

За поляците сред стартовата единайсеторка място намира Владимир Николов, докато Виктор Попов остава на резервната скамейка.

Първата по-интересна ситуация в срещата се откри пред Пастор, който шутира от малък ъгъл в 15-ата минута, но противниковият вратар внимаваше и изби в корнер. Малко преди това Владо Николов получи жълт картон за симулация в наказателното поле на "червените".

В средата на първото полувреме Илиан Илиев стреля, но топката рикошира в играч на Корона и стана удобна за стража Джеконски.

В 34-тата минута тимът на Христо Янев пропиля отлична възможност да открие резултата. Пиедраита получи страхотно извеждащо подаване от Исак Соле, но ударът на крилото от близко разстояние премина встрани от целта.

Малко по-късно Бруно Жордао допусна груба грешка в опит да върне кълбото към Лапоухов. Подаването му беше пресечено от Виктор Длугош, който направи фрапантен пропуск на празна врата.

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце)

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 73. Илиан Илиев, 11. Мохамед Брахими, 77. Алехандро Пиедраита, 28. Йоанис Питас;

Резерви: 31. Даниел Николов, 25. Димитър Евтимов, 4. Адриан Лапеня, 91. Алекс Тунчев, 19. Иван Турицов, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето'о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 22. Кевин Додай, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой;

Корона (Киелце): 1. Джеконски, 37. Звожни, 24. Смоларчик, 23. Рубежич, 6. Пиечек, 3. Матушевски, 27. Камински, 8. Ремакъл, 71. Длугош, 11. Николов, 70. Антонин.

