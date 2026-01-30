Добруджа завърши със загуба в Турция, бивш играч на Ботев (Пд) наказа добричлии

Добруджа допусна загуба с 0:2 от Алашкерт в последната си контролна среща в Турция. Хуан Кампос откри резултата с хубав удар от далечно разстояние, а бившият футболист на Ботев (Пловдив) Момо Туре вкара втория гол за арменския отбор.

Тимът на Ясен Петров изигра общо четири мача в югоизточната ни съседка, а в тях записа една победа и три поражения. Преди лагера в Анталия добричлии надвиха Черно море с 1:0.

Добруджа се намира на дъното в класирането на efbet Лига с едва 12 точки. В първия пролетен кръг "жълто-зелените" са домакини на Септември (София).