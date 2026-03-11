Камата присъства на откриването на програма на ФИФА в Атина

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков прекара няколко дни в Атина, където участва в откриването на програмата на ФИФА "Футбол за училища", създадена в партньорство с Гръцката футболна федерация, Министерството на образованието, вероизповеданията и спорта и Генералния секретариат по спорта.

Стоичков присъства на събитието в ролята си на посланик на ФИФА за програмата, която има за цел да свърже образованието с ценностите и идеалите на футбола.

В речта си Камата изрази подкрепата на президента на ФИФА и инициатор на програмата за развитие Джани Инфантино и посочи важността на прилагането на инициативата за укрепване на връзката между спорта и образованието, както и ценността на футбола като източник на вдъхновение за децата.

По време на визитата си в Атина Стоичков се срещна с европейския шампион от 2004 година и рекордьор по мачове за националния отбор на Гърция Йоргос Карагунис.