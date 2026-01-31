Славия и Марек завършиха наравно

Славия завърши наравно 2:2 у дома с втородивизионния Марек Дупница в последния си приятелски мач по време на зимната подготовка.

Капитанът Иван Минчев откри резултата след четвърт час игра и отново той реализира втория гол четири минути преди почивката.

Гостите върнаха едно попадение чрез Симеон Вешев секунди преди края на първата част.

Илия Димитров изравни в 84-ата минута на срещата, която е последна за "белите" преди подновяване на мачовете в Първа лига.

На 8 февруари от 14:15 часа воденият от треньора Ратко Достанич състав приема Локомотив (Пловдив) в двубой от 20-ия кръг в шампионата.

Състав на Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Никола Савич, Лазар Марин, Максимилиан Лазаров, Иван Минчев, Борис Тодоров, Роберто Райчев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Янис Гермуш (като резерви влязоха Иван Андонов, Валентин Йотов, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Марко Милетич, Емилиян Гогев)