Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Днес затваря пазарът в повечето големи първенства, което означава, че следващите часове ще са вълнуващи и ще станем свидетели на множество сделки. Без съмнение повечето погледи са насочени към Англия, където се очаква Александър Исак да стане футболист на Ливърпул срещу 130 млн. паунда.

Имената на други популярни футболисти също са спрягани за трансфери. Мърсисайдци работят по привличането и на Марк Геи от Кристъл Палас. Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума също би трябвало да осъмне утре с нов тим, като е много вероятно това да бъде Манчестър Сити. Друг страж - Емилиано Мартинес, е искан от Манчестър Юнайтед.



Ето кога затваря пазарът в различните първенства:

Англия - 21:00 часа (българско време)

Испания - 00:59 часа

Италия - 21:00 часа

Германия - 21:00 часа

Франция - 21:00 часа

Следете в Sportal.bg всичко най-интересно през деня:

10:10 Севиля подписа с Алексис Санчес като свободен агент

10:05 Халфът на Милан Юнус Муса е на прегледи в Аталанта

10:00 Ювентус договори нападателя Лоис Опенда от Лайпциг

09:55 Донарума изглежда сигурен за Манчестър Сити

09:50 Тотнъм е проявил интерес към Рандал Коло Муани

09:45 Съндърланд купува нападателя Браян Броби от Аякс

09:42 Манчестър Юн и Бетис се договориха за Антони



09:40 Милан започна преговори с Жирона за защитника Арнау Мартинес

09:35 Марсилия взима Мат О'Райли от Брайтън

09:30 Вратарят Едерсон напуска Манчестър Сити в посока Фенербахче

09:25 Емилиано Мартинес е информирал Астън Вила, че иска трансфер в Манчестър Юн

09:20 Канрад Хардер от Споритнг (Л), който беше на крачка от Милан, в крайна сметка ще подсили РБ (Лайпциг)

09:00 Арсенал взима Пиеро Инкапие от Леверкузен

08:00 Преминаването на Исак в Ливърпул е въпрос на часове - повече ТУК!

07:50 Ливърпул преотстъпи Костас Цимикас в Рома

