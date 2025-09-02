Деле Али се задържа само осем месеца в Комо

Комо обяви официално, че прекратява договора с бившия английски национал Деле Али по взаимно съгласие.

29-годишният халф премина в италианския елитен клуб през януари, като подписа договор до лятото на 2026 г. с възможност за удължаване с един сезон.

🚨 Dele Alli, available as free agent after contract terminated with immediate effect at Como. pic.twitter.com/IDSiBcSBzo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025

Престоят му обаче бе пълен провал, като полузащитникът изигра само един мач за отбора - през март, от Серия А срещу Милан (1:2), когато влезе като резерва в 81-ата минута, а 10 минути по-късно получи директен червен картон и беше изгонен.

По време на кариерата си Али е играл още за турския Бешикташ, английския МК Донс, Евертън и Тотнъм, като част от който през сезон 2018/19 стигна до финала на Шампионската лига, където лондонският отбор загуби от друг клуб от Англия - Ливърпул (0:2).

Междувременно в последния ден от сезона Комо се подсили в защита, като привлече Диего Карлос от Фенербахче и Стефан Пош от Болоня.

