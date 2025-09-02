Популярни
ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха официално за трансфера на Едерсон

  • 2 сеп 2025 | 10:11
  • 1960
  • 0

Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха за трансфера на вратаря Едерсон в турския гранд. Сделката ще е за общо 15 млн. евро с бонусите, а 32-годишният бразилски страж ще подпише контракт до 2028 г. Tой вече е в Истанбул и бе посрещнат на летището от възторжени фенове на “фенерите”.

Бразилецът дълго време бе свързван с големия местен съперник Галатасарай, но в крайна сметка Фенербахче се пребори за подписа му. На мястото на Едерсон в Ман Сити пък пристига Джанлуиджи Донарума, чийто трансфер все още не е обявен официално.

От Манчестър Сити потвърдиха, че вратарят напуска с постоянен трансфер и му благодариха за изявите с екипа на “гражданите”. Междувременно от Фенербахче пък написаха: “Нашият клуб постигна споразумение с Манчестър Сити за трансфера на бразилския вратар Едерсон. Играчът е доведен в Истанбул за финализиране на официалните подписи”.

Едерсон изкара осем сезона в Сити след трансфера си от Бенфика. За това време той спечели цели 18 трофея, от които шест титли на Премиър лийг и една от Шампионската лига. Едерсон изигра за Манчестър Сити цели 372 мача, в които допусна 311 гола и запази впечатляващите 168 пъти мрежата си суха.

Снимки: Imago

