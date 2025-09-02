Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха официално за трансфера на Едерсон

Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха за трансфера на вратаря Едерсон в турския гранд. Сделката ще е за общо 15 млн. евро с бонусите, а 32-годишният бразилски страж ще подпише контракт до 2028 г. Tой вече е в Истанбул и бе посрещнат на летището от възторжени фенове на “фенерите”.

Ederson has completed a permanent transfer to Fenerbahce, subject to international clearance.



We wish you the very best, Eddie 🩵 — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Бразилецът дълго време бе свързван с големия местен съперник Галатасарай, но в крайна сметка Фенербахче се пребори за подписа му. На мястото на Едерсон в Ман Сити пък пристига Джанлуиджи Донарума, чийто трансфер все още не е обявен официално.

От Манчестър Сити потвърдиха, че вратарят напуска с постоянен трансфер и му благодариха за изявите с екипа на “гражданите”. Междувременно от Фенербахче пък написаха: “Нашият клуб постигна споразумение с Манчестър Сити за трансфера на бразилския вратар Едерсон. Играчът е доведен в Истанбул за финализиране на официалните подписи”.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/rMqY13o7Zy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025

Едерсон изкара осем сезона в Сити след трансфера си от Бенфика. За това време той спечели цели 18 трофея, от които шест титли на Премиър лийг и една от Шампионската лига. Едерсон изигра за Манчестър Сити цели 372 мача, в които допусна 311 гола и запази впечатляващите 168 пъти мрежата си суха.

Снимки: Imago