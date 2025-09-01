Популярни
  Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 2354
  • 0

От Милан официално привлякоха полузащитника Адриен Рабио с трансфер от Марсилия на обща стойност 10 млн. евро. Договорът на френския национал с новия му клуб е за три години при заплата от 5 млн. евро на сезон.

Така “росонерите” приключиха трансферния прозорец с четири нови попълнения в халфовата линия, след като преди това подписаха със Самуеле Ричи, Лука Модрич и Ардон Яшари. Важно е да се отбележи, че Рабио беше любимец на наставника на Милан Масимилиано Алегри по време на съвместния им период в Ювентус. Там 30-годишният футболист записа общо 212 мача с 22 гола и 16 асистенции в рамките на пет сезона между 2019-а и 2024-та.

През миналото лято Рабио подписа като свободен агент с Марсилия, за чийто състав изигра 32 двубоя с 10 попадения и 6 асистенции, но наскоро се сби с тогавашния си съотборник Джонатан Роу, заради което и двамата бяха обявени за продан. Впоследствие англичанинът премина в Болоня, което означава, че двамата могат да дебютират за новите си тимове именно един срещу друг на 14 септември, когато “рособлу” гостуват на Милан.

