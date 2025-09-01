Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

От Милан официално привлякоха полузащитника Адриен Рабио с трансфер от Марсилия на обща стойност 10 млн. евро. Договорът на френския национал с новия му клуб е за три години при заплата от 5 млн. евро на сезон.

Така “росонерите” приключиха трансферния прозорец с четири нови попълнения в халфовата линия, след като преди това подписаха със Самуеле Ричи, Лука Модрич и Ардон Яшари. Важно е да се отбележи, че Рабио беше любимец на наставника на Милан Масимилиано Алегри по време на съвместния им период в Ювентус. Там 30-годишният футболист записа общо 212 мача с 22 гола и 16 асистенции в рамките на пет сезона между 2019-а и 2024-та.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫#WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

През миналото лято Рабио подписа като свободен агент с Марсилия, за чийто състав изигра 32 двубоя с 10 попадения и 6 асистенции, но наскоро се сби с тогавашния си съотборник Джонатан Роу, заради което и двамата бяха обявени за продан. Впоследствие англичанинът премина в Болоня, което означава, че двамата могат да дебютират за новите си тимове именно един срещу друг на 14 септември, когато “рособлу” гостуват на Милан.

Adrien Rabiot and Jonathan Rowe fight in the Marseille dressing room so badly that they both get fired.



Milan sign Rabiot.

Bologna sign Rowe.



Their debut match? Milan vs Bologna.



Only in Serie A 😭😭 pic.twitter.com/suvqaUt9ET — Football Factly (@FootballFactly) September 1, 2025