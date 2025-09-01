Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 4079
  • 3
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Българският национал Филип Кръстев е ново попълнение на отбора от Чемпиъншип Оксфорд Юнайтед. 23-годишният халф се присъедини към тима под наем от белгийския Ломел. През миналия сезон той бе част от Цволе. Полузащитникът вкара шест гола в 31 мача и спечели наградата за "Играч на месеца" в Ередивизи през януари, след като вкара две попадения в мача с ПСВ.

"Няма по-добро място за футбол от Англия. Щастлив съм и благодарен, че този трансфер стана факт. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да върви напред. Искам да се предизвиквам ежедневно и да постигаме успехи заедно. Целта ми е да бележа, да създавам положения и да печелим всеки възможен мач", заяви Кръстев.

"Филип е играч с чудесни качества и ще внесе много енергия в отбора. Той е креативен, има поглед към гола и може да създава моменти на класа. Убеден съм, че ще даде нов импулс и сме развълнувани да започнем работа с него още през международната пауза", коментира мениджърът на тима Гари Роует.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

  • 1 сеп 2025 | 15:41
  • 869
  • 0
Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

  • 1 сеп 2025 | 15:10
  • 433
  • 1
И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

  • 1 сеп 2025 | 15:05
  • 780
  • 0
Още една треньорска глава падна във Втора лига

Още една треньорска глава падна във Втора лига

  • 1 сеп 2025 | 15:01
  • 1463
  • 0
Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

  • 1 сеп 2025 | 14:24
  • 695
  • 1
ЦСКА заминава на лагер в Банско

ЦСКА заминава на лагер в Банско

  • 1 сеп 2025 | 13:56
  • 2426
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74410
  • 11
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26122
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12802
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26458
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 3005
  • 0