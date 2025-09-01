Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Българският национал Филип Кръстев е ново попълнение на отбора от Чемпиъншип Оксфорд Юнайтед. 23-годишният халф се присъедини към тима под наем от белгийския Ломел. През миналия сезон той бе част от Цволе. Полузащитникът вкара шест гола в 31 мача и спечели наградата за "Играч на месеца" в Ередивизи през януари, след като вкара две попадения в мача с ПСВ.

Welcome, Filip Krastev!



We are delighted to announce the signing of Bulgarian international Filip Krastev on loan. 💛 — Oxford United (@OUFCOfficial) September 1, 2025

"Няма по-добро място за футбол от Англия. Щастлив съм и благодарен, че този трансфер стана факт. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да върви напред. Искам да се предизвиквам ежедневно и да постигаме успехи заедно. Целта ми е да бележа, да създавам положения и да печелим всеки възможен мач", заяви Кръстев.

"Филип е играч с чудесни качества и ще внесе много енергия в отбора. Той е креативен, има поглед към гола и може да създава моменти на класа. Убеден съм, че ще даде нов импулс и сме развълнувани да започнем работа с него още през международната пауза", коментира мениджърът на тима Гари Роует.