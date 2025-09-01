Популярни
Манчестър Юнайтед се приближава до Емилиано Мартинес

  • 1 сеп 2025 | 10:40
  • 2410
  • 0

Манчестър Юнайтед е близо до привличането на вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес, съобщават водещите спортни журналисти в Европа.

“Червените дяволи” са се разбрали със световния шампион за личните му условия. Самият Мартинес вече е информирал ръководството на Астън Вила, че иска да премине в Манчестър Юнайтед, като сега остава и двата клуба да постигнат разбирателство. Показателно бе, че футболистът остана извън групата по време на снощната тежка загуба на "виланите" от Кристъл Палас.

32-годишният вратар има 213 мача за бирмингамци, 257 допуснати гола и 70 чисти мрежи след трансфера си през 2020 г. от Арсенал. Манчестър Юнайтед пък усилено търси нов вратар след безкрайно колебливите изяви на Андре Онана и Алтай Байъндър.

Астън Вила пък сигурно ще вземе 23-годишния страж на Роял Антверп Сен Ламенс за заместник на аржентинеца. Белгиецът бе следен изкъсо именно от Манчестър Юнайтед, които обаче в този момент предпочитат да привлекат Мартинес.

