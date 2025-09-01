Арсенал привлече "последното парче от пъзела"

Арсенал обяви привличането на чилийския национал Пиеро Инкапие. Защитникът се присъединява към "топчиите" под наем от германския Байер (Леверкузен) и в договора има задължителната опция за закупуване на стойност 45 милиона паунда.



Инкапие е осмото попълнение на Арсенал, който и през тази година ще се бори с всички сили за титлата в Премиър лийг. В новината за сделката от клуба определиха Инкапие като "последното парче от пъзела".

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

"Радваме се да приветстваме Пиеро Инкапие в нашия клуб. Той има значително физическо присъствие на терена, а тактическата му гъвкавост ще ни даде допълнителни опции в отбрана", заяви мениджърът на лондонския клуб Микел Артета.



"Той има добър характер и е млад, но в същото време и зрял. Пиеро ще направи отбора ни по-силен още през този сезон", добави испанецът.