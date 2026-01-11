Байерн се завръща в Бундеслигата с мач срещу Волфсбург

Байерн (Мюнхен) и Волфсбург ще се изправят един срещу друг в мач от Бундеслигата на 11 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата ще бъде ръководена от съдията Томас Райхел, който ще следи за спазването на правилата в този интересен сблъсък от германското първенство.

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с 41 точки след 15 изиграни мача. Баварците демонстрират впечатляваща голова форма с 55 отбелязани гола и само 11 допуснати. От друга страна, Волфсбург се намира в долната половина на таблицата на 14-та позиция с едва 15 точки от същия брой мачове. "Вълците" имат негативна голова разлика с 23 отбелязани и 28 допуснати гола. Разликата от 26 точки между двата отбора ясно показва фаворита в предстоящата среща, като победа за Байерн би затвърдила лидерската им позиция, докато Волфсбург се нуждае от точки, за да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Байерн (Мюнхен) демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. Баварците разгромиха РБ Залцбург с 0:5 в контролна среща на 6 януари 2026 г., а преди това надделяха над Хайденхайм с 0:4 в мач от Бундеслигата на 21 декември 2025 г. Единственото равенство дойде срещу Майнц 05 (2:2) на 14 декември, но отборът бързо се върна към победите с успех над Спортинг (Лисабон) с 3:1 в Шампионската лига и впечатляващ разгром над Щутгарт с 0:5 в първенството. Волфсбург показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Вълците" загубиха от Фрайбург с 3:4 в последния си мач от Бундеслигата на 20 декември 2025 г., но преди това записаха две последователни победи – срещу Борусия (Мьонхенгладбах) с 1:3 и срещу Унион (Берлин) с 3:1. Равенството им дойде срещу Айнтрахт (Франкфурт) (1:1), а другата загуба беше от шампиона Байер (Леверкузен) с 1:3.

В последните пет директни сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) показва пълно превъзходство с пет победи от пет възможни. Последната среща между тях се състоя на 18 януари 2025 г., когато баварците надделяха с 3:2 на "Алианц Арена" в мач от Бундеслигата. Преди това, на 25 август 2024 г., Байерн отново победи с 3:2, но този път като гост.

На 12 май 2024 г. мюнхенци се наложиха с 2:0 на своя стадион, а на 20 декември 2023 г. спечелиха с 2:1 при гостуването си на Волфсбург. Най-убедителната победа в последните срещи дойде на 5 февруари 2023 г., когато Байерн разби "вълците" с 4:2 като гост. Тази статистика ясно показва, че баварците имат психологическо предимство преди предстоящия двубой.