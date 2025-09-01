Популярни
  3. Байерн с оферти към звездата на Аталанта и млад талант от Мидтиланд

Байерн с оферти към звездата на Аталанта и млад талант от Мидтиланд

  • 1 сеп 2025 | 13:44
  • 772
  • 0

Байерн (Мюнхен) е отправил оферти към звездата на Аталанта Адемола Луукман и младия нападател на датския Мидтиланд Франкулиньо, съобщават медиите в Германия. Баварците усилено търсят да се подсилят с нови офанзивни футболисти в последния ден от трансферния прозорец, но политиката им да търсят само играчи под наем силно връзва ръцете им за възможни попълнения.

Още вчера стана ясно, че Байерн е отправил оферта към Аталанта за Луукман, като става въпрос за платен наем до края на сезона с опция за постоянното закупуване на нигериеца за около 28 млн. евро. Тази оферта е била отказана веднага от бергамаските.

Луукман цяло лято бе свързван с трансфер в Интер, но “нерадзурите” и Аталанта не успяха да се разберат за трансферната му сума, като последната оферта за него бе на стойност 42 млн. евро плюс още 3 млн. допълнителни бонуси.

Самият 27-годишен футболист иска да напусне клуба си и изчаква развитието на нещата. Той играе за Аталанта от 2022 г. и има 52 гола в 118 мача, както и 25 асистенции. Именно Луукман вкара хеттрик на финала в Лига Европа срещу Байер (Леверкузен) през 2024 г. за триумфа на бергамаските с 3:0.

Що се отнася до Франкулиньо, към 21-годишния нападател от Гвинея-Бисау е един от най-големите таланти в датското първенство, като има цели 42 гола в 85 мача за Мидтиланд. От клуба му пък не искат да се разделят с него и очакват оферти от около 40 млн. евро, за да го направят. От Франкулиньо се интересуват още отбори като Уест Хам, Комо и Виляреал.

Челси и Байерн започнаха наново преговорите за Джаксън
Челси и Байерн започнаха наново преговорите за Джаксън

Новото развитие на сагата с Николас Джаксън и подновените преговори между Байерн и Челси обаче поставят под въпрос дали Байерн ще продължи интереса си към Луукман и Франкулиньо.

Снимки: Imago

