Популярни
»

Гледай на живо

Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси официално обяви пореден нов от Брайтън

Челси официално обяви пореден нов от Брайтън

  • 1 сеп 2025 | 17:23
  • 2482
  • 0

Челси официално обяви привличането на офанзивния халф на Брайтън Факундо Буонаноте. 20-годишният аржентинец се превръща в деветото ново попълнение на лондончани за това лято, като той ще играе на "Стамфорд Бридж" под наем до края на сезона.

В договора няма опция за закупуването му, но има важната подробност, че Челси ще има т.нар. matching rights за футболиста - тоест при бъдеща оферта към него клубът ще може да даде същото предложение за него.

Това е поредният играч на Брайтън, който преминава в Челси в последните години, след трансферите на Марк Кукурея, Мойсес Кайседо и Жоао Педро.

Аржентинецът, който може да играе както зад нападателя, така и като крило, изигра 50 мача за Брайтън, след като бе привлечен от Росарио Сентрал през 2023 година. През миналия сезон той игра под наем в Лестър, като отбеляза шест гола в 35 мача за "лисиците".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93788
  • 12
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 5215
  • 3
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 4779
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 2134
  • 1
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1729
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 2119
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93788
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 5018
  • 6
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 18116
  • 20
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 14912
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 28911
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 4295
  • 0