Челси официално обяви пореден нов от Брайтън

Челси официално обяви привличането на офанзивния халф на Брайтън Факундо Буонаноте. 20-годишният аржентинец се превръща в деветото ново попълнение на лондончани за това лято, като той ще играе на "Стамфорд Бридж" под наем до края на сезона.

В договора няма опция за закупуването му, но има важната подробност, че Челси ще има т.нар. matching rights за футболиста - тоест при бъдеща оферта към него клубът ще може да даде същото предложение за него.

Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵 pic.twitter.com/OjGi7uJd4b — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

Това е поредният играч на Брайтън, който преминава в Челси в последните години, след трансферите на Марк Кукурея, Мойсес Кайседо и Жоао Педро.

Аржентинецът, който може да играе както зад нападателя, така и като крило, изигра 50 мача за Брайтън, след като бе привлечен от Росарио Сентрал през 2023 година. През миналия сезон той игра под наем в Лестър, като отбеляза шест гола в 35 мача за "лисиците".