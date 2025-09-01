Тотнъм спечели битката за Коло Муани

Тотнъм е постигнал споразумение с Пари Сен Жермен за трансфера на Рандал Коло Муани, който ще играе под наем с екипа на лондончани. Според Дейвид Орнстийн и Фабрицио Романо в договора няма заложена опция за откупуване на правата на играча през следващото лято. Французинът също е договорил личните си условия с “шпорите” и вече пътува за Лондон, за да премине медицински прегледи.

Дълго време Ювентус се опитваше да договори Коло Муани, който през миналия сезон игра за “бианконерите” като преотстъпен. В един момент се говореше, че Манчестър Юнайтед, Челси и Нюкасъл също имат интерес, а по-рано днес излезе информация, че Астън Вила е близо до споразумение за него.

Коло Муани може да се завърне на “Парк де Пренс” още на 26 ноември, когато Тотнъм гостува на Пари Сен Жермен в двубой от петък кръг на основната фаза на Шампионската лига.

🚨⚪️ BREAKING: Randal Kolo Muani to Tottenham, here we go! Deal done for loan move until June 2026.



Paris Saint-Germain accept Spurs proposal as Kolo Muani wanted the move + out of the project.



Exclusive story, confirmed. 💣🏁 pic.twitter.com/oSkTbAIA3l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Снимки: Gettyimages