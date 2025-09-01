Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца

Байер (Леверкузен) официално изтърпя новия си треньор Ерик тен Хаг точно два месеца. Клубът съобщи в кратко комюнике, че се разделя с нидерландския специалист след сани два месеца начело на отбора.

Тен Хаг и Леверкузен с нов провал, „аспирините“ пропиляха два гола аванс срещу 10 от Вердер

Информацията за светкавичното уволнение на Тен Хаг бе съобщена малко по-рано от авторитетните спортни журналисти Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг.

Bayer 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.#Bayer04 | #Werkself | #tenHag pic.twitter.com/qyuzVVrXuN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 1, 2025

Решението за уволнението идва след лошото начало на Байер в Бундеслигата, макар и да бяха изиграни само два кръга. Воденият от Тен Хаг отбор първо допусна загуба вкъщи от Хофенхайм след обрат, а след това "аспирините" изпуснаха два гола аванс в Бремен срещу Вердер и завършиха 3:3, въпреки бяха близо половин час с човек повече.

"Това решение не беше лесно за нас. Никой не искаше тази стъпка. Последните седмици обаче показаха, че изграждането на нов и успешен отбор в този състав не може да бъде проектирано по целенасочен начин. Твърдо вярваме в качеството на нашия екип и сега ще направим всичко възможно, за да предприемем следващите стъпки в развитието си в нова конфигурация", заяви спортният директор на "аспирините" Симон Ролфес.

🚨💣 BREAKING | Erik ten Hag and Bayer 04 Leverkusen are parting ways. The decision has been made. Training was also postponed this morning.



It’s over. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/pL0X6E10fW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 1, 2025

Байер (Леверкузен) претърпява драматични промени в момента, като клубът се раздели с куп свои звезди и привлече близо дузина нови футболисти. Очакваше се именно Тен Хаг, който на 1 юли официално наследи на треньорския пост Чаби Алонсо, да проведе този процес на реконструкция в тима, но очевидно това няма да се случи.

Нидерландецът имаше противоречиви резултати и по време на лятната подготовка, като допусна срамно поражение с 1:5 от юношите на Фламенго в приятелски мач.