  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца

Официално: Леверкузен изтърпя Тен Хаг само два месеца

  1 сеп 2025 | 12:47
Байер (Леверкузен) официално изтърпя новия си треньор Ерик тен Хаг точно два месеца. Клубът съобщи в кратко комюнике, че се разделя с нидерландския специалист след сани два месеца начело на отбора.

Информацията за светкавичното уволнение на Тен Хаг бе съобщена малко по-рано от авторитетните спортни журналисти Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг.

Решението за уволнението идва след лошото начало на Байер в Бундеслигата, макар и да бяха изиграни само два кръга. Воденият от Тен Хаг отбор първо допусна загуба вкъщи от Хофенхайм след обрат, а след това "аспирините" изпуснаха два гола аванс в Бремен срещу Вердер и завършиха 3:3, въпреки бяха близо половин час с човек повече.

"Това решение не беше лесно за нас. Никой не искаше тази стъпка. Последните седмици обаче показаха, че изграждането на нов и успешен отбор в този състав не може да бъде проектирано по целенасочен начин. Твърдо вярваме в качеството на нашия екип и сега ще направим всичко възможно, за да предприемем следващите стъпки в развитието си в нова конфигурация", заяви спортният директор на "аспирините" Симон Ролфес.

Байер (Леверкузен) претърпява драматични промени в момента, като клубът се раздели с куп свои звезди и привлече близо дузина нови футболисти. Очакваше се именно Тен Хаг, който на 1 юли официално наследи на треньорския пост Чаби Алонсо, да проведе този процес на реконструкция в тима, но очевидно това няма да се случи.

Нидерландецът имаше противоречиви резултати и по време на лятната подготовка, като допусна срамно поражение с 1:5 от юношите на Фламенго в приятелски мач.

