Манчестър Юнайтед близо до сделка за още един вратар

В последните часове от пазара Манчестър Юнайтед работи усилено по привличането на Емилиано Мартинес, но в същото време може да се окаже с още един нов вратар. “Атлетик” съобщава, че клубът се е разбрал за личните условия със Сен Ламенс от Антверп.

За желанието на “червените дяволи” да вземат белгийския страж се знае цяло лято, а интерес към него има и Астън Вила, който пък би търсил нов играч на този пост, ако Дибу Мартинес се озове на “Олд Трафорд”.

Мениджърът на Юнайтед Рубен Аморим търси начин да вземе нов вратар заради слабите изяви на Алтай Байъндър и Андре Онана.