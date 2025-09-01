Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила получи оферта за Емилиано Мартинес

Астън Вила получи оферта за Емилиано Мартинес

  • 1 сеп 2025 | 15:14
  • 2483
  • 0
Астън Вила получи оферта за Емилиано Мартинес

Галатасарай е отправил нова оферта към Астън Вила за Емилиано Мартинес на стойност 25 млн. евро, съобщава турското издание “Йени Ачък”. Турците искат да финализират трансфера още днес, макар при тях пазарът да е отворен до 12 септември.

По-рано днес стана ясно, че аржентинецът няма да премине в Манчестър Юнайтед, каквото желание имаше. Сега предстои да разберем дали световният шампион ще се съгласи да продължи кариерата си в Турция.

Утре Мартинес навършва 33 години и изкара във Вила последните пет сезона. Той има договор с клуба чак до 2029 година, но вчера беше изваден от групата за мача с Кристъл Палас в очакване на трансфера му.

Галатасарай вече претърпя неуспех на пазара с други двама набелязани вратари в лицето на Едерсон и Сен Ламенс, които избраха съответно Фенербахче и Манчестър Юнайтед.

Манчестър Юнайтед избра белгийския вратар пред Мартинес
Манчестър Юнайтед избра белгийския вратар пред Мартинес
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73965
  • 11
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 2641
  • 0
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1739
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 1071
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1004
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 1262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73965
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3580
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 25979
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12772
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26407
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2964
  • 0