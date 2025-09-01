Астън Вила получи оферта за Емилиано Мартинес

Галатасарай е отправил нова оферта към Астън Вила за Емилиано Мартинес на стойност 25 млн. евро, съобщава турското издание “Йени Ачък”. Турците искат да финализират трансфера още днес, макар при тях пазарът да е отворен до 12 септември.

По-рано днес стана ясно, че аржентинецът няма да премине в Манчестър Юнайтед, каквото желание имаше. Сега предстои да разберем дали световният шампион ще се съгласи да продължи кариерата си в Турция.

Утре Мартинес навършва 33 години и изкара във Вила последните пет сезона. Той има договор с клуба чак до 2029 година, но вчера беше изваден от групата за мача с Кристъл Палас в очакване на трансфера му.

Галатасарай вече претърпя неуспех на пазара с други двама набелязани вратари в лицето на Едерсон и Сен Ламенс, които избраха съответно Фенербахче и Манчестър Юнайтед.

