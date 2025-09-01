Очакваният в Арсенал еквадорец вече е в Лондон

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 10:46
Еквадорският национал Пиеро Инкапие вече е в Лондон, за да финализира трансфера си от Байер (Леверкузен) в Арсенал. Става дума за наем с опция за откупуване срещу около 52 млн. евро (45 млн. паунда).

Инкапие може да играе и като централен, и като ляв бранител. Неговото привличане на “Емиратс” ще даде “зелена светлина” за отиването на Якуб Кивиор в Порто като преотстъпен с клауза за задължително откупуване срещу 25 млн. евро.

Това лято 23-годишният Инкапие беше искан още от Тотнъм и Атлетико Мадрид, а през годините интерес имаше и от страна на Ливърпул.

Той се присъедини към Леверкузен от аржентинския клуб Талерес през лятото на 2021 г. В рамките на четири сезона в Германия Инкапие има над 160 мача за Байер, както и 46 участия за националния отбор на Еквадор.

