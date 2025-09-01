Популярни
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1827
  • 0

Докато Нюкасъл финализира привличането на Йоан Уиса от Брентфорд, пред раздяла с клуба е друг нападател - Уилям Осула. “Дейли Мейл” съобщава, че датчанинът е пред трансфер в Айнтрахт (Франкфурт) на стойност 35,5 млн. евро (30 млн. паунда).

В договора ще има клауза, според която англичаните ще могат да си го откупят.

22-годишният Осула пристигна в Нюкасъл преди година от Шефилд Юнайтед срещу 11,6 млн. евро. През изминалия сезон той беше основно резерва, но пък през новия игра във всичките три двубоя на отбора в Премиър лийг досега.

