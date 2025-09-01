Милан се отказа от Джо Гомес заради липса на време

Милан няма да успее да привлече бранителя на Ливърпул Джо Гомес. Според Джанлука Ди Марцио от “Анфийлд” все още не дават зелена светлина на англичанина да пътува за Италия, тъй като трансферът на Марк Геи от Кристъл Палас не е сигурен. Заради това “росонерите” за момента се отказват, тъй като не смятат, че ще има достатъчно време Гомес да премине прегледи.

Според Ди Марцио двата клуба са имали принципна договорка за трансфера, но с условието, че Ливърпул успее да привлече навреме Геи. Тази сделка пък се бави, защото Кристъл Палас първо трябва да намери заместник на централния защитник, който вчера отбеляза страхотен гол за победата с 3:0 на своя отбор над Астън Вила.

Милан продължава да търси друг играч на тази позиция. Медиите на Апенините твърдят, че новата цел е 19-годишният бранител на Волфсбург Давид Одогу.