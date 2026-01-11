Милан и Фиорентина в битка от двата края на таблицата

Фиорентина ще приеме Милан в мач от италианската Серия А, който ще се проведе на 11 януари 2026 г. Двубоят на стадион "Артемио Франки" ще започне от 16:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Давиде Маса. Двата отбора се изправят един срещу друг в момент, когато се намират в коренно различни позиции в класирането.

Фиорентина се намира в изключително тежка ситуация, заемайки 19-то място в Серия А с едва 13 точки от 19 изиграни мача. "Виолетовите" са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си. Тимът е отбелязал 20 гола, но е допуснал цели 30, което показва сериозни проблеми в защитата. От друга страна, Милан е на второ място в класирането с 39 точки от 18 мача, като "росонерите" имат солидна голова разлика от 29 отбелязани и 14 допуснати гола. Победа в този двубой би затвърдила позициите на миланския гранд в борбата за титлата, докато за домакините всяка точка е от жизненоважно значение в битката за оцеляване.

Фиорентина показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. "Виолетовите" завършиха наравно 2:2 срещу Лацио на 07.01.2026 г., преди това постигнаха победа с 1:0 срещу Кремонезе на 04.01.2026 г. Последва загуба с 0:1 от Парма на 27.12.2025 г., впечатляваща победа с 5:1 срещу Удинезе на 21.12.2025 г. и поражение с 0:1 от Лозана в Лига на конференциите на 18.12.2025 г. Милан също демонстрира колебливи резултати с две победи, две равенства и една загуба. "Росонерите" завършиха 1:1 с Дженоа на 08.01.2026 г., преди това победиха Каляри като гост с 1:0 на 02.01.2026 г. и разгромиха Верона с 3:0 на 28.12.2025 г. Отборът загуби от Наполи с 0:2 в мач за Суперкупата на Италия на 18.12.2025 г. и завърши 2:2 със Сасуоло на 14.12.2025 г. в Серия А.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 19.10.2025 г., когато "росонерите" победиха с 2:1 като домакини. Преди това, на 05.04.2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Сан Сиро". На 06.10.2024 г. Фиорентина спечели с 2:1 на своя стадион, но на 30.03.2024 г. Милан взе победата с 2:1 като гост. На 25.11.2023 г. миланският тим се наложи с минималното 1:0 на своя терен. Историята показва, че мачовете между тези два отбора обикновено са оспорвани и предлагат голове и от двете страни.