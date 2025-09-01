Популярни
  • 1 сеп 2025 | 20:25
  • 1467
  • 0
Милан най-после успя да се раздели с американски национал

От Аталанта официално обявиха привличането на полузащитника Юнус Муса, който пристига с трансфер от Милан. Споразумението е оформено като първоначален наем за 4 млн. евро с опция за закупуване в размер на още 26 млн. евро и 10% от парите при следваща продажба на играча. Ако постоянният трансфер стане факт, договорът на американския национал ще бъде до 2030 година.

Така Милан най-после успя да продаде Муса, след като през това лято той се размина с преминаване първо в Наполи, а след това и в Нотингам Форест. На негово място пък ще бъде взет Адриен Рабио от Марсилия. 22-годишният полузащитник пристигна на “Джузепе Меаца” през лятото на 2023-та с трансфер от Валенсия на стойност от около 21 млн. евро. Оттогава насам той изигра за “росонерите” 82 двубоя, в които се отчете с 5 асистенции.

