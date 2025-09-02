Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

  • 2 сеп 2025 | 09:53
  • 673
  • 0

Чилийският нападател Алексис Санчес премина от Удинезе в Севиля за един сезон, съобщи клубът от испанската Ла Лига.

"С кариера, постигната от много малко хора и след като е играл за много от най-големите клубове в света, Алексис пристига в Севиля, за да допринесе със своя опит и инстинкт за голмайстор“, се казва в изявление на испанския отбор.

Удинезе заяви, че 36-годишният футболист напуска италианския клуб по взаимно съгласие. "Алексис завинаги ще бъде икона в историята на Удинезе и целият клуб му благодари за страниците, които написахме заедно, които ще останат запечатани в паметта на нашите фенове“, заяви италианският клуб.

Санчес, играчът с най-много мачове в историята на чилийския национален отбор (168), е играл за редица европейски грандове като Барселона, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Интер.

Севиля припомни, че чилиецът е отбелязал 165 гола в различните си клубове от професионалния си дебют през 2005 г. с чилийския Кобрелоа. През изминалия сезон той записа едва 14 мача за Удинезе, като не успя да се разпише.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

  • 2 сеп 2025 | 07:33
  • 1825
  • 0
Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

  • 2 сеп 2025 | 06:16
  • 1258
  • 0
"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

  • 2 сеп 2025 | 05:58
  • 1044
  • 0
Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

  • 2 сеп 2025 | 04:14
  • 3777
  • 0
Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1300
  • 0
Каляри ще чака голове от Белоти

Каляри ще чака голове от Белоти

  • 2 сеп 2025 | 03:22
  • 1383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 1986
  • 3
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 194031
  • 0
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 223
  • 0
Пресконференция на Съдийската комисия към БФС - гледайте на живо!

Пресконференция на Съдийската комисия към БФС - гледайте на живо!

  • 2 сеп 2025 | 11:00
  • 486
  • 0
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

  • 2 сеп 2025 | 09:16
  • 1460
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1518
  • 0