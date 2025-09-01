Тотнъм приключи с атакуващ играч без нито един гол

Тотнъм продава на Жирона испанеца Браян Хил, който така и не успя да пробие с екипа на “шпорите”. Офанзивният футболист изкара миналия сезон при каталунците под наем, а сега те ще го купят срещу 10 млн. евро, съобщава “Таймс”. Според други информации сделката ще е за 7 млн. евро.

Лондончани дадоха 25 млн. евро за Хил на Севиля през 2021 година и той записа общо 43 срещи за тима, в които обаче не вкара нито един гол. Междувременно футболистът беше пращан още под наем във Валенсия и отново в Севиля.

Сега севилци ще вземат и около 200 000 евро заради клауза в договора за продажбата преди време.