Фенербахче ще е новият клуб на Едерсон

  • 1 сеп 2025 | 11:06
Дългогодишният вратар на Манчестър Сити Едерсон напуска в посока Фенербахче. Сделката ще е за общо 15 млн. евро с бонусите. Бразилецът ще подпише контракт до 2028 г. Не е нужно обаче трансферът да бъде завършен днес, защото пазарът в Турция затваря чак на 12 септември.

Вместо него в състава на Джосеп Гуардиола идва Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

Едерсон, който наскоро стана на 32 години, изкара осем сезона в Сити след трансфера си от Бенфика. За това време той спечели цели 18 трофея, от които шест титли на Премиър лийг и една от Шампионската лига.

По-рано през това лято оферта за бразилеца отправи друг турски гранд - Галатасарай. Тя беше за 10 млн. и беше отхвърлена.

