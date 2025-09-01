Фенербахче ще е новият клуб на Едерсон

Дългогодишният вратар на Манчестър Сити Едерсон напуска в посока Фенербахче. Сделката ще е за общо 15 млн. евро с бонусите. Бразилецът ще подпише контракт до 2028 г. Не е нужно обаче трансферът да бъде завършен днес, защото пазарът в Турция затваря чак на 12 септември.

Вместо него в състава на Джосеп Гуардиола идва Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

Едерсон, който наскоро стана на 32 години, изкара осем сезона в Сити след трансфера си от Бенфика. За това време той спечели цели 18 трофея, от които шест титли на Премиър лийг и една от Шампионската лига.

Thank you for everything Ederson. A huge part of the greatest and most dominant teams we’ve ever had. pic.twitter.com/GYZmPOj0Yl — 𝐄 🇧🇻 (@ErlingProp) August 31, 2025

По-рано през това лято оферта за бразилеца отправи друг турски гранд - Галатасарай. Тя беше за 10 млн. и беше отхвърлена.